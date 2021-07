Coronavirus en Suisse - Les moins de 35 ans rechignent à se faire vacciner

Berne a renoncé mercredi à de nouveaux assouplissements, notamment à cause du taux de vaccination jugé encore trop bas. A l’heure actuelle, près de 50% de la population helvétique n’est pas vaccinée. Nos confrères alémaniques de «20 Minuten» ont voulu savoir qui étaient ces gens et quelles étaient leurs motivations. Michael Hermann, spécialiste en géographie politique, a analysé les raisons qui poussent, ou non, les citoyens à se faire vacciner. Et ce, sur ordre de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).