livraison de repas – Les momos et dumplings, ces raviolis qui ont conquis la Suisse

En 2021, les Suisses ont plébiscité la livraison de repas à domicile. Selon la plateforme Just Eat, les raviolis asiatiques deviennent le plat le plus populaire.

La plateforme de commandes de repas Just Eat publie son rapport pour l’année 2021. Parmi les plats les plus livrés chez les Suisses, on retrouve les traditionnels burgers, pizzas et sushis, mais également les raviolis asiatiques nommés dumplings et momos. Ils sont même sur la première place des cuisines ayant gagné le plus de popularité dans le pays.

Pour tous les régimes

La Suisse apprécie les saveurs du monde entier. Après le pain pita (+150%) et les bowls de poissons et crudités (+102%), ce sont les momos, des raviolis tibétains fourrés à la viande ou aux légumes (+63%), qui se retrouvent sur la troisième place du podium des plats dont la fréquence de commande a connu la plus forte croissance pendant le confinement. Les commandes de plats végétariens et vegan ont bondi de 600%, en 2021. La variante végane de ces raviolis se place comme met le plus populaire auprès des clients.

Où en manger?

Plusieurs adresses proposent des assortiments de dumplings et momos. À Lausanne, tous les raviolis de Momo House sont végan, cuits à la vapeur ou frits.

Ouvert en 2022, le restaurant tibétain Tsering Momo a commencé en vendant des raviolis népalais végétariens et à la viande dans la région lausannoise avec un foodtruck.

À Fribourg, le restaurant KUMO sert des dumplings, en plus des ramens et autres baos.

MOMO & MORE propose, en plus des recettes traditionnelles, une variante fribourgeoise avec une farce composée de fromage de Gruyère et d’épinards.

À Genève, on trouve de ces raviolis népalais au Tibet Café, dans le quartier des Eaux-Vives.

Le Café Népal propose aussi ses propres assortiments à partager.