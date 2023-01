Ski alpin : Les Mondiaux de Courchevel/Méribel passent le test neige avec succès

«C'est à la fois une satisfaction et un plaisir de passer l'étape du contrôle neige avec succès. Grâce au retour du froid et aux chutes de neige récentes, ainsi qu'au travail sur mesure de toutes les forces vives des stations et du comité d'organisation, nous abordons la dernière ligne droite avec sérénité», a déclaré la directrice générale de l'évènement, Perrine Pelen, citée dans un communiqué des organisateurs.