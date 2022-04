Hockey sur glace: Les Mondiaux retirés à la Russie

Une compétition de plus sera annulée en Russie. La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a annoncé mardi, que ses Mondiaux ne se dérouleraient pas à Saint-Pétersbourg, en 2023. Ils devaient avoir lieu du 5 au 21 mai 2023. L’IIHF a expliqué sa décision. Elle dit se soucier de «la sûreté et le bien-être des joueurs, officiels, médias et fans participants.»