Météo – Les montagnes suisses en état d’alerte

Avec une limite pluie-neige à 2800 mètres, avec la pluie qui tombe et la neige qui fond, une bonne partie des Alpes est en danger d’avalanches de degré 4. Certaines stations et routes sont fermées en Valais.

À Verbier en ce mercredi. Les chaînes sont obligatoires pour s’y rendre. Téléverbier/webcam

Que de flotte, que de flotte… «Mercredi, une masse d’air exceptionnellement doux et humide atteindra les Alpes suisses donnant lieu à une situation avalancheuse très critique». Dans son bulletin du jour, l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF), considère cette journée comme particulièrement sensible en montagne. Le degré 4 de danger d’avalanches a été décrété du Valais jusqu’à la Suisse centrale, en passant par l’Oberland bernois.

Des «conditions exceptionnelles»

L’institut observe qu’un vent fort à tempétueux transporte de la neige fraîche en abondance en altitude et provoque de grandes accumulations de neige: «Les couches de neige fraîche et de neige soufflée sont susceptibles de se décrocher, particulièrement sur les pentes aux expositions ouest, nord et est». Mais le grand souci de la journée est la remontée de la limite pluie neige à environ 2800 mètres. L’institut parle de «conditions météorologiques exceptionnelles» pour la saison, qui va entraîner rapidement une saturation d’eau du manteau neigeux à haute altitude: «Des avalanches spontanées mouillées très nombreuses de moyenne et grande taille sont à attendre avec la pluie en dessous d’environ 2600 m».

Actuellement, le responsable de l’antenne valaisanne de SLF, Pierre Huguenin, confirme cette évolution: «On voit que le front chaud attendu est en train d’arriver et les quantités de précipitations attendues sont là. On devrait avoir des avalanches en début et dans le milieu de l’après-midi». Il n’y a cependant pas de situation de crise dans le canton: «Pour l’instant, ce sont les services de sécurité des communes qui décident s’ils doivent fermer des routes».

Une bonne partie des Alpes suisses sont classées en danger 4 jusqu’à demain. SFL

Stations et routes fermées en Valais

La journée est donc fortement déconseillée pour les randonnées ou les descentes hors-pistes. Selon «Le Nouvelliste», les sociétés de remontées mécaniques de Télé Anzère et de Télé Mont Noble Nax ont annoncé la fermeture de leurs pistes pour toute la journée. Certaines routes sont également fermées en Valais pour une durée indéterminée: entre les Valettes et Champex, entre Orsières et Soulalex ou encore le col des Montets entre Chatelard et Chamonix. Les chaînes sont obligatoires pour accéder à la station de Verbier et le tunnel du Grand-Saint-Bernard est fermé aux poids lourds.

Glissements de terrain en moyenne altitude

Pour le météorologue Daniel Masotti, de Météo-Assistance en Valais, la situation présente également des dangers en moyenne altitude: «Avec la neige qui fond et la pluie qui tombe, il faut s’attendre à des glissements de terrain dans des zones connues, mais également à des glissements inattendus dans d’autres endroits. Cela dépendra de la façon dont l’eau réchauffe les sols et la profondeur du gel du début du mois de décembre. Cette situation va perdurer jusqu’à demain matin».

En effet, dans la nuit de mercredi à jeudi, des précipitations sont attendues encore sur une grande partie du territoire helvétique. 20 à 40 cm de neige supplémentaire vont tomber dans le Nord et l’Est et jusqu’à 50 cm dans les régions de barrage du versant nord des Alpes. La nuit restera «chaude» pour la saison, avec une limite des chutes de neige autour des 2500 mètres.