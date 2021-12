Suisse romande – Les montants des ventes immobilières «crèvent le plafond»

Besoin de davantage d’espace

La tendance est la même dans le canton de Vaud, puisque les données relatives aux droits de mutation indiquent un montant global des transferts d’un peu plus de 9 milliards, contre 8,26 en 2019 et 8,7 en 2018. Les cantons de Neuchâtel et du Valais n’ont pas été en mesure de fournir des chiffres. Pour Fribourg, ils ne sont disponibles que jusqu’en 2018 et montrent une augmentation constante depuis 2015.