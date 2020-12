Horlogerie : Les montres suisses abordables concurrencées par les smartwatches

En Europe et en Asie, de nombreuses marques produisant des montres peu chères, qui mènent la vie dure aux fabriques helvétiques comme Swatch, spécialement en temps de pandémie.

La pandémie de coronavirus a accentué le repli des exportations des montres suisses les plus abordables comme celles de Swatch, notamment en raison de la concurrence des smartwatches et des garde-temps fabriqués par les marques de mode.

Outre le fait que des marques de mode comme Guess, Puma et Armani accaparent une partie de ce marché, les montres dites «intelligentes», dont l’Apple Watch, ont rendu ce segment encore plus difficile.

Exportations modifiées

Pour essayer de contrecarrer la concurrence, la marque Swatch a lancé la Swatch Pay, permettant d’effectuer des achats avec son garde-temps. La marque Tissot a quant à elle mis sur le marché cet automne la «T-Touch Connect Solar». Dans les segments de prix plus élevés, Tag Heuer et Hublot entre autres ont aussi introduit des montres intelligentes, mais l’industrie helvétique est restée assez timide dans ce segment.

En revanche, les montres de luxe, coûtant 3000 francs et plus (prix export), ont vu leur volume augmenter trois fois et demi en 20 ans à 1,67 million. Durant cette période, le chiffre d’affaires de cette catégorie a été multiplié par quatre et demi à 14 milliards.