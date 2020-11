Internet : Les morceaux les plus shazamés de l’histoire sont…

La célèbre app de recherche musicale a partagé les cent titres qui ont été les plus demandés par les internautes. C’est «Dance Monkey», hit de Tones and I, qui est en tête.

1. Tones and I «Dance Monkey»2. Lilly Wood and the Prick «Prayer In C (Robin Schulz Remix)»3. Passenger «Let Her Go»4. Avicii «Wake Me Up»5. Major Lazer & DJ Snake ft. MØ «Lean On»6. Ed Sheeran «Thinking Out Loud»7. Sia «Cheap Thrills»8. Gotye ft. Kimbra «Somebody That I Used To Know»9. Kungs vs Cookin' On 3 Burners «This Girl»10. Hozier «Take Me To Church»