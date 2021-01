Les statistiques sont claires. Depuis le début de la pandémie, sur les 8597 décès attribués au coronavirus, 72,4% sont des personnes de 80 ans et plus, suivi de la tranche des 70-79 ans avec 19,6% et les 60-69 ans avec 5,9%. Même si les chiffres des nouvelles infections peuvent être réduits grâce aux nouvelles mesures, le nombre de décès continuera d’augmenter, notamment en raison des nouvelles mutations.

Selon l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), «la situation actuelle laisse apparaître une baisse des rentes de vieillesse qui ne seront plus versées pendant une durée de vie restante estimée de cinq ans», apprend-t-on dans la «Schweiz am Wochenende». L'OFAS ne fournit pas de chiffres précis. Mais un calcul fait par le journal le montre: en supposant que ces quelque 10’000 personnes décédées auraient statistiquement vécu cinq ans de plus, plus d’un milliard de francs de rentes AVS et de prestations complémentaires auraient dû être versées, dont 960 millions pour l’AVS.