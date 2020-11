C’est un pantalon noir composé d’empiècements en cuir et en néoprène. Il est renforcé par des genouillères solides assorties aux bottes que porte le mannequin. Nous ne sommes pas chez un spécialiste de l’équipement des motards, mais chez Balenciaga, prestigieuse maison de prêt-à-porter de luxe.

Dans sa collection pour homme automne-hiver 2020-2021, elle a présenté pas moins de neuf looks, comprenant cinq blousons en cuir, qui sont la réplique fidèle de la tenue d’un pilote de moto. Ne nous méprenons pas: la marque ne s’adresse pas aux fans de deux-roues. Elle récupère les éléments d’un univers éloigné d’elle pour en faire une proposition de mode.

Cette idée, on la retrouve aussi chez la femme cette saison. Pour ouvrir son défilé, Louis Vuitton a présenté plusieurs vestes inspirées par des habits de motardes. La citation est moins directe que chez Balenciaga. On est plutôt à mi-chemin entre la championne de motocross et le monde des Transformers.