Russin (GE): Les motards plein gaz pour sauver leur course 

GENEVE,VERBOIS COURSE DE COTE 500CC:LAURENT HUGUENIN (HONDA). 15.10.2005 ® ALAIN GAVILLET

C’est la preuve de «l’indéniable soutien populaire porté à cet événement, incontournable, que l’on soit motard ou simple spectateur», selon le Norton Sport Club (NSC). L’organisateur de la course de moto de Verbois, à Russin (GE), a déposé, vendredi, devant le Grand Conseil, une pétition munie de 2198 signatures: elle demande le maintien de l’épreuve, dont la 66e édition doit avoir lieu ce mois-ci.

Pas responsable des excès des autres

C’est en quelque sorte la réponse du berger à la bergère. En effet, excédés par les nuisances avant, pendant et après la course – causées par «des motards qui viennent s’entraîner toute l’année» sur le parcours – des riverains ont réclamé le mois dernier la suppression de l’épreuve, avec 542 paraphes à la clé. Soit bien moins que la pétition des motards. Ceux-ci espèrent ainsi «convaincre le Grand Conseil de ne pas donner suite» à la demande des opposants. Président du Norton Sport-Club, François Vuillen estime qu’interdire la compétition ne changera pas grand-chose pour le voisinage: «Lier la course aux excès de certains le reste du temps est erroné. Notre règlement interdit aux participants de s’entraîner ici, sous peine d’exclusion.» Le club estime donc qu’il ne peut être tenu pour responsable des écarts commis par d’autres.