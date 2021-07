TOUJOURS PLUS DE CHOIX - Les motos de demain seront électriques

La Zero FX

Le pionnier dans le secteur des motos électriques, Zero Motorcycles, vient de lancer la FXE, un nouveau modèle dans le style supermoto. Haut perchée, la moto électrique urbaine séduit par sa finition soignée et ses proportions plus compactes. De plus, la FXE démarre en trombe: un moteur électrique d’un couple de 106 Nm et d’une puissance pouvant atteindre 33 kW/44 ch, associé à une batterie de 7,2 kWh garantissent non seulement un pur plaisir de conduite, mais aussi une autonomie d'environ 160 kilomètres en circulation urbaine. Si vous mettez les gaz (pardon, l'électricité) hors agglomération, vous devrez néanmoins vous arrêter beaucoup plus tôt. En fonction de la technique de charge, le «plein» de la batterie dure entre 1,8 et 9,7 heure(s).