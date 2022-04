Nuisances sonores: L'ATE fait campagne contre les motos bruyantes

Nuisances sonores : «Les motos n’ont pas besoin d’être bruyantes»

L’ATE lance une campagne sur le problème du bruit sur les itinéraires prisés par les motards. Elle propose la moto électrique comme alternative.

La circulation est particulièrement importante le week-end. AFP (photo d’illustration)

À l’occasion du début de la saison de la moto, l’Association Transports et Environnement (ATE) lance une campagne sur le problème du bruit sur les itinéraires très prisés par les motos et propose des alternatives. Rappelant que le bruit de la route est «presque toujours perçu comme très dérangeant», l’ATE souligne que «les motos à moteur à combustion font partie des véhicules les plus bruyants de la circulation routière et sont la cause de pics de bruits excessifs».

L’ATE estime encore que «la situation est particulièrement critique en cas d’accélérations à plein régime» et que ce problème de bruit est majeur dans les villes et les agglomérations, mais aussi à la campagne, le long des tronçons routiers prisés des motardes et des motards.

Pour l’ATE, le fait que la circulation des motos soit particulièrement importante le week-end – moment où la population aspire au calme – ne fait qu’«empirer le problème». Une exposition de longue durée au bruit de la circulation routière peut être la cause de diverses maladies, rappelle l’ATE qui mentionne qu’«une pollution sonore excessive dans les zones d’habitation augmente les risques d’infarctus du myocarde, d’AVC, d’insuffisance cardiaque et de dépression».

Des alternatives

Martin Winder, responsable de projets de politique des transports à l’ATE, note qu’il existe des alternatives «alléchantes et silencieuses» sur le marché. «Les motos électriques sont une solution valable. Elles sont nettement moins bruyantes que les modèles à moteur thermique. Plus vite on passera à la moto électrique, plus vite on réduira les nuisances sonores», affirme-t-il.

L’ATE constate toutefois que «l’offre de motos et de scooters électriques augmente constamment». Dans les prochaines semaines, elle va lancer sa campagne, «Les motos n’ont pas besoin d’être bruyantes», pour «traiter du problème du bruit, tout en présentant les alternatives existantes».