Football : Les mots «malheureux» de Wenger ont froissé les Sud-Américains

La Conmebol a vertement critiqué, mardi, les «propos très malheureux» d’Arsène Wenger, directeur du développement de la FIFA, qui avait fait le distinguo fin mai entre «l’Europe» et «le reste du monde».

«Il y a l’Europe et le reste du monde, et le reste du monde a besoin d’aide, sinon nous perdrons trop de talents», avait ajouté l’ex-entraîneur français d’Arsenal, âgé de 72 ans.

La Conmebol, présidée par le Paraguayen Alejandro Dominguez, estime que Wenger, «en plus de révéler une ignorance inhabituelle de la précieuse contribution des joueurs africains au football mondial, en particulier au football européen, fait preuve d’un parti pris dénigrant qui rend invisibles les efforts des footballeurs et des institutions sportives qui ne sont pas en Europe. Les préjugés les plus répréhensibles sont déguisés en réflexions fondées et informées».

La Conmebol ignorée par l’International Board

«Nous, les Sud-Américains, connaissons très bien et en première ligne ce type d’attitude qui découle de la croyance que le monde commence et finit en Europe», ajoute la Conmebol. «Le talent, l’esprit de sacrifice et le désir d’exceller des joueurs africains et sud-américains doivent être valorisés et respectés», avance-t-elle encore.