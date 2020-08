Suisse Les moustiques-tigres tessinois inoffensifs

D’origine asiatique, le moustique-tigre est présent au Tessin depuis de nombreuses années déjà, et en 2013, des œufs ont été trouvés pour la première fois au nord des Alpes.

Les moustiques-tigres présents au Tessin ne sont pas porteurs de virus susceptibles d’infecter les humains, comme le zika, la dengue ou le chikungunya, selon une étude. Mais cela pourrait changer, plusieurs cas ont été signalées en France et en Italie.

Des chercheurs de l’Université de Zurich (UZH) et de la Haute école spécialisée de la Suisse italienne (SUPSI) ont voulu en avoir le cœur net. Ils ont analysé plus de 500 moustiques-tigres provenant de la région de Lugano et décodé le génome des virus qui s’y trouvaient.