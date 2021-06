Musique : Les MTV Video Music Awards à New York le 12 septembre

Après une cérémonie sans public en 2020, les artistes se produiront cette année devant des spectateurs vaccinés au Barclays Center de Brooklyn.

MTV n’a pas encore annoncé quels artistes se produiront à l’occasion de l’événement, prévu au Barclays Center de Brooklyn avec du public. L’an dernier, la chaîne avait initialement annoncé la tenue de l’édition 2020 à Brooklyn, avant de se rétracter et d’organiser une cérémonie sans public et décentralisée, avec des numéros musicaux préenregistrés dans plusieurs endroits de New York.

Lancés en 1984 à New York, les MTV VMA ont ensuite alterné entre la capitale culturelle des États-Unis et Los Angeles. En 2019, la cérémonie avait eu lieu à Newark (New Jersey) et à New York en 2018. La période d’éligibilité des vidéos va de juillet 2020 à juin 2021. L’an passé, Lady Gaga était arrivée en tête des récompenses avec cinq statuettes en forme de cosmonaute tenant un drapeau à l’effigie de MTV.