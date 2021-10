Impôts : Les multinationales seront taxées à 15% dans 136 pays

L’OCDE a annoncé vendredi que 136 pays avaient trouvé un accord pour taxer les multinationales à minimum 15% dès 2023.

Ces 136 pays, qui représentent 90% du PIB mondial, vont pouvoir dégager environ 150 milliards d’euros de recettes supplémentaires grâce à cet impôt minimum, souligne l’OCDE. Le Kenya, le Nigeria, et le Sri Lanka, associés aux négociations qui comprenaient 140 pays, ne font pas partie des pays signataires. Le Pakistan, pourtant inscrit dans une précédente liste de pays signataires, ne figure plus non plus dans celle de vendredi.