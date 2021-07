LA VIE EN COULEUR - Les murs d’accent aux motifs géométriques sont la dernière tendance

Les conseils et astuces en matière de décoration intérieure abondent sur les réseaux sociaux. Que vous souhaitiez embellir des miroirs , fabriquer vous-même vos bougies ou métamorphoser votre intérieur de quelque façon que ce soit, Instagram, TikTok et Pinterest sont des sources intarissables d’inspiration. Une autre tendance qui fait fureur est de peindre soi-même ses murs et son mobilier.

Gare à la location

Comme toujours, si vous êtes locataire, il ne faut pas oublier qu’il faudra remettre votre appartement ou votre maison dans l’état d’origine lorsque vous quitterez les lieux. Cela signifie qu’il faudra repeindre les murs et les plafonds dans leur couleur initiale, qui est généralement le blanc. Recouvrir des murs d’accent peints dans des couleurs sombres peut s’avérer particulièrement fastidieux, d’autant plus que les grandes surfaces nécessitent plusieurs couches de peinture.

Points à observer

Ce qui est bien avec ce genre de projet est que vous ne pouvez pas vraiment faire d’erreur. L’important est que ça vous plaise. Si vous doutez, par exemple, du choix de la couleur, vous pouvez chercher des combinaisons sympathiques de couleurs sur Pinterest. Vous y trouverez non seulement des combinaisons classiques, mais également des associations de couleurs plus originales qui créeront un rendu particulièrement intéressant dans votre intérieur. Les teintes de terre, comme le terracotta, sont particulièrement tendance, tout comme les verts foncés intenses.

S’il existe une infinité de motifs, mieux vaut toutefois limiter leur nombre et commencer par peindre une petite surface ou un mur un peu plus discret. Pour le traçage de lignes droites, il suffit de prendre les mesures exactes et d’utiliser du ruban adhésif. La réalisation de cercles ou d’arcs n’est pas plus compliquée. Il suffit de nouez un bout de ficelle près de la pointe d’un crayon, de clouer l’extrémité libre de la ficelle au centre du cercle et de la tendre au maximum. Avec la pointe du crayon, vous tracerez le cercle sur le mur. Un jeu d’enfant!