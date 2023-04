Art: Les musées menacés de taxes par les douanes

L’importation d’œuvres d’art est en principe exonérée d’impôt pour un musée. Désormais, les bureaux de douane imposent des conditions plus strictes et exigent que les œuvres d’art importées, qui ne sont pas exposées de manière permanente, soient taxées a posteriori à leur valeur marchande actuelle, révèle la «NZZ am Sonntag». Or, une grande partie des collections des musées n’est pas exposée en permanence mais est déposée dans des réserves. Selon un calcul du quotidien alémanique, un musée devrait payer 770’000 francs (un taux de 7,7%) pour un tableau de Picasso acheté en France en 1960 pour 100’000 francs et entreposé à sa valeur marchande actuelle estimée à10 millions de francs.