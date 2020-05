#CuratorBattle

Les musées se livrent à un concours d'atrocités

Le confinement rend inventif. Sur Twitter, les musées du monde entier se font actuellement concurrence en montrant leurs pièces les plus glauques.

Une «sirène» aux allures de singe avec une queue de poisson, des dizaines de poupées macabres et des cheveux vieux de 1500 ans: toutes plus glauques et perturbantes les unes que les autres, ces pièces font partie de celles qui sont actuellement visibles sur Twitter et qui appartiennent aux collections de musées du monde entier.