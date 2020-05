Coronavirus

Les musées suisses retrouvent leur public

A la Fondation Beyeler, les visiteurs peuvent à nouveau découvrir les oeuvres d’Edward Hopper, vu comme le «peintre du moment».

Pour beaucoup, les tableaux de Hopper décrivent l’état d’esprit du moment: «entre quarantaine, home office, espace public orphelin et espace privé comme seul horizon». (11 mai 2020)

Masqués pour certains, les visiteurs de la Fondation déambulent de nouveau, avec, au-dessus des tissus masquant bouche et nez, des yeux rivés sur les toiles du peintre. Parfois, une gardienne, masquée elle-aussi, les arrête pour empêcher qu’un nombre trop important de visiteurs se trouve dans une même salle de l’espace d’exposition.

«Sortilège pas encore passé»

Le musée s’est donc plié aux mesures de protection imposées: distances, masques ou visières en plexiglas pour le personnel, entrée et sortie séparées, tickets avec plage horaire de visite imposée, et nombre quotidien limité de visiteurs: alors qu’avant le confinement, l’exposition tournait à plus de 800 personnes par jour, la jauge est fixée à 300 maximum depuis la reprise, selon un porte-parole de la fondation.