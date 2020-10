Royaume-Uni : Les musiciens invités à «changer de métier» sont furax

Les artistes en veulent au ministre chargé des Finances et du Trésor au Royaume-Uni et le font savoir sur les réseaux sociaux.

«Les abrutis du gouvernement disent aux musiciens et aux artistes de se recycler et de trouver un autre boulot pour devenir des connards comme eux. Non merci», s’est énervé Liam Gallagher sur Twitter. «Demandons à un groupe de metal des plus violents de s’installer devant le Parlement ou mieux encore devant la maison de Rishi Sunak, et de jouer bruyamment jusqu’à ce qu’il accepte de changer son putain de métier», a pour sa part proposé Boy George. Plus court, mais tout aussi clair, la bassiste de Primal Scream, Simone Marie, a balancé un «Fuck You» à l’intention du ministre des Finances et du Trésor.