Tensions turco-européennes : «Les musulmans d’Europe traités comme les juifs avant 1940»

Le chef de l’Etat turc est monté d’un cran dans son escalade verbal contre les dirigeants occidentaux. Pour lui, ses co-religionnaires y sont maltraités.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé lundi au boycott des produits français, ajoutant une pierre aux critiques qui pleuvent sur Emmanuel Macron au Moyen-Orient après de récents propos défendant la liberté de caricaturer le prophète Mahomet et la liberté d’expression.

«Une campagne de lynchage semblable à celle contre les Juifs d’Europe avant la Deuxième Guerre mondiale est en train d’être menée contre les musulmans», a-t-il ajouté, accusant certains dirigeants européens de «fascisme» et de «nazisme».

Précédents fâcheux

A deux reprises, ce week-end, le président turc avait mis en cause la «santé mentale» du président français Emmanuel Macron, dénonçant ses positions vis-à-vis des musulmans.

«Les propos du président Erdogan à l’encontre du président Emmanuel Macron sont inacceptables. Les Pays-Bas défendent résolument aux côtés de la France les valeurs communes de l’UE. Pour la liberté d’expression et contre l’extrémisme et le radicalisme», a-t-il tweeté.

Dimanche, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis avaient également manifesté leur soutien au président français.

Chantage

En Jordanie, des vidéos sur les réseaux sociaux montraient des rayons de supermarchés vidés de leurs produits français, ou remplacés par ceux d’autres pays. Les vidéos étaient accompagnées de hashtags #France Boycott ou «#Our Prophet is a red line» (Le prophète est notre ligne rouge).

Des appels à manifester ont été lancés pour lundi dans la bande de Gaza et mardi à Amman. Ce week-end, plusieurs rassemblements ont eu lieu, en Tunisie ou dans certaines régions de Syrie, même s’ils n’ont réuni que quelques dizaines de personnes.

Les entreprises de l’agroalimentaire, du luxe et des cosmétiques pourraient être particulièrement touchées par ce boycott dans les pays du Maghreb et du Proche et du Moyen-Orient.