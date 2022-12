Genève : Les nageurs de la Coupe de Noël sont «tous des tarés!»

Son maillot de bain mauve à paillettes ruisselle d’une eau à 8.6°, sa peau a pris un coloris rouge vif: «Je ne sens plus rien, c’est l'anesthésie totale», se marre une participante à la Coupe de Noël. Derrière elle, des nageurs en combinaison… de ski dégoulinent, un verre de thé à la main, tandis qu’une naïade remonte le petit débarcadère installé au Jardin Anglais et hurle: «C’est géniaaaal!» De l’avis des spectateurs, venus par milliers, «ces gens-là, c’est tous des tarés!»

Air glacial et eau très fraîche

Alors que la température de l’air n’affichait pas plus de 4 degrés, quelque 4000 personnes ont bravé le froid et pris part ce weekend à la traditionnelle épreuve genevoise dans le lac. Un record en 84 éditions (ndlr: créée en 1934, la course a connu quelques annulations, notamment en raison de la météo ou du covid). Si la manifestation accueille quelques professionnels qui fendent les flots pour le chrono, l’immense majorité des participants, souvent déguisés, sont là pour le plaisir, surveillés par des sauveteurs, au cas où.

D’ailleurs, une équipe de vengeresses masquées saute à l’eau. «Faites gaffes, les Zorros, de ne pas vous étouffer avec votre cape dans la figure», prévient le speaker. Lequel avoue que, déguisé en Superman il y a quelques année, il avait déjà connu pareil souci. Les demoiselles en noir barbotent sans peine et parcourent la centaine de mètres de course, comme l’ont fait avant eux des Pères et Mères Noël, des papillons géants et des pharaons, notamment. «On gèle, c’est l’horreur», frissonne une jeune femme trempée qui fonce vers le jacuzzi géant installé plus loin. Mais comme tous les participants à la Coupe, ou presque, elle ajoute: «c’est clair, je reviendrai l’année prochaine.»