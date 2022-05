Etats-Unis: Les naissances ont augmenté en 2021 pour la première fois en sept ans

États-Unis : Les naissances ont augmenté en 2021 pour la première fois en sept ans

Le nombre de nouveau-nés a connu une légère hausse aux États-Unis en 2021. Une première depuis sept ans.

Getty Images via AFP

Quelque 3’659’289 naissances ont été enregistrées dans le pays l’année dernière, soit environ 1% de plus qu’en 2020, a rapporté le Centre national des statistiques de santé (NCHS). Depuis 2014, le nombre de naissances n’avait cessé de décliner, en moyenne de 2% par an, et même de 4% en 2020. La baisse en 2020 avait très certainement été accentuée par la pandémie de Covid-19, selon les autorités américaines, même si elle suivait une tendance de fond.