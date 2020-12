Etude : Les nanoparticules vont-elles remplacer les produits phytosanitaires?

Une étude a démontré que les nanoparticules de silice amorphe stimulent la réponse immunitaire propre aux plantes aux attaques des agents pathogènes.

Le besoin de produits de substitution se fait ressentir dans l’agriculture à l’heure où toujours plus de produits sont interdits ou considérés comme dangereux pour la santé humaine et animale.

Des nanoparticules de silice peuvent agir comme traitement phytosanitaire ne laissant pas de trace, ont découvert des chercheurs de l’Institut Adolphe Merkle et du département de biologie de l’Université de Fribourg. Un traitement dégradable et très efficace contre certains agents pathogènes des plantes.

«L’un des plus grands défis auxquels l’agriculture est confrontée est l’utilisation intensive d’engrais et de pesticides», a indiqué mardi l’Université de Fribourg. Avec un nombre croissant de produits interdits ou considérés comme dangereux pour la santé humaine et animale, le besoin de produits de substitution se fait ressentir.

Résistance accrue

L’absorption et l’action des nanoparticules se font exclusivement par les pores des feuilles (stomates), qui permettent aux plantes de respirer, ont montré les chercheurs. Les nanoparticules ne circulent pas plus loin dans les plantes et se dégradent sans laisser de trace en présence d’eau, un aspect important pour la sécurité environnementale et alimentaire.