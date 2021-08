Climat : Les nations insulaires appellent le monde à sauver leur avenir

Après le rapport du Giec lundi, 39 États, dont Cuba, la Jamaïque et les Maldives, soulignent que des mesures cruciales doivent être adoptées, afin de limiter le réchauffement.

Selon le Giec, le réchauffement entraînera la hausse du niveau de la mer de 1,5 à 3 mètres, menaçant ainsi de disparition de nombreuses îles, comme les Maldives, le pays le plus bas au monde.

Des dizaines de petits États insulaires vulnérables aux effets du changement climatique ont appelé le monde à sauver leur avenir, après la publication lundi du rapport de l’ONU, affirmant que l’accélération du réchauffement de la planète et la hausse du niveau des mers menacent leur existence.

Selon le rapport des experts de l’ONU sur le climat (Giec), le réchauffement climatique se produit beaucoup plus rapidement que prévu . «Nous devons inverser la tendance», a déclaré Diann Black-Layne, négociatrice principale sur le climat pour l’Alliance des petits États insulaires (Aosis) et ambassadrice d’Antigue-et-Barbude, dans un communiqué publié lundi soir.

Des effets dévastateurs

L’Aosis regroupe 39 États, dont Cuba, la Jamaïque, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Maldives, le pays le plus bas du monde. Ces pays insulaires soulignent que des mesures cruciales doivent être adoptées par les gouvernements du monde entier pour limiter le réchauffement à l’objectif de 1,5°C fixé par l’accord de Paris en 2015.

Le rapport du Giec indique que le monde est en passe d’atteindre ce cap vers 2030, soit dix ans plus tôt que prévu il y a trois ans (lire: les principaux points du rapport). Un tel réchauffement climatique aura des effets dévastateurs sur l’humanité, notamment des phénomènes météorologiques plus extrêmes tels que des incendies, des typhons, des sécheresses et des inondations.