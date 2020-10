Etats-Unis : Les négociations continuent sur un plan de relance

Les démocrates et l’administration Trump bataillent férocement pour tenter de trouver un plan de relance économique crucial, devenu un enjeu électoral à la veille de la présidentielle du 3 novembre

L'administration Trump et les démocrates ont repris jeudi les négociations pour tenter, malgré leurs divergences, d'adopter un nouveau plan de relance économique crucial, devenu un enjeu électoral à moins d'un mois du scrutin présidentiel. «Je pense que nous avons de très fortes chances de faire quelque chose», a assuré jeudi matin le président américain sur la chaîne Fox Business News, faisant état de «discussions très productives».

Critiques chez les républicains aussi

Donald Trump a ainsi changé radicalement de ton après avoir brutalement annoncé, deux jours plus tôt, la fin des négociations alors repoussées à après l'élection du 3 novembre. Cette décision avait provoqué des réactions consternées et de vives critiques, y compris dans son propre camp. Il avait alors fait machine arrière, et proposé des mesures ciblées pour le transport aérien ou les petites entreprises, très touchées par la crise liée au Covid-19.