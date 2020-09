États-Unis : Les négociations ont repris sur un plan d’aide économique

Même si les républicains et démocrates sont «encore très, très» loin d’un accord, la reprise des discussions à Washington suscite de l’espoir.

Après des mois d’invectives, les discussions ont repris mercredi à Washington sur un nouveau plan d’aide économique destiné à soulager les ménages et les entreprises affectés par la pandémie de Covid-19, même si un accord est loin d’être imminent.

Le soulagement était palpable à Wall Street où on redoute notamment des cortèges de suppressions d’emplois et la multiplication des faillites d’entreprises en l’absence d’un nouveau coup de pouce du gouvernement fédéral. Le Dow Jones, l’indice vedette de la première place financière mondiale, a terminé la séance en nette hausse de 1,20%. «La journée de toute évidence était focalisée sur l’espoir d’un stimulus d’une façon ou d’une autre», a expliqué Karl Haeling, expert chez LBBW.

Si Steve Mnuchin et Nancy Pelosi ont repris langue, «nous sommes encore très, très éloignés», a tenu à temporiser le chef des républicains au Sénat, Mitch McConnell. Reste que c’est la première fois depuis plusieurs semaines que Steven Mnuchin et Nancy Pelosi se retrouvent pour tenter de trouver un compromis. D’après Steve Mnuchin, les deux camps «avaient des différences d’opinion sur certaines mesures mais aussi beaucoup d’accords». «Dans certains cas, c’est surtout sur le volume et l’envergure des mesures d’aide qu’il y a un problème», a-t-il développé.