Union européenne : Négociations post-Brexit: «responsable d’aller plus loin»

Dimanche, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a pu discuter avec le Premier ministre britannique Boris Johnson.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont décidé dimanche de poursuivre les négociations commerciales post-Brexit, malgré les difficultés, afin d’éviter un no deal aux lourdes conséquences économiques.

«Malgré l’épuisement après presque un an de négociations, malgré le fait que les délais ont été dépassés à maintes reprises, nous pensons qu’il est responsable à ce stade d’aller plus loin», ont-ils affirmé dans un communiqué commun, à la suite d’un entretien téléphonique.

Riches rebondissements

Entre coups de bluff et dates butoirs non tenues, les négociations ont déjà été riches en rebondissements depuis leur lancement en mars. Une prolongation ne pourra être que «de quelques jours au maximum», avait averti le secrétaire d’État français aux Affaires européennes, Clément Beaune dans le Journal Du Dimanche.

Pays en première ligne

En dépit d’échanges toujours plus intensifs, les divergences semblent inconciliables entre des Britanniques qui veulent retrouver une liberté commerciale totale et des Européens soucieux de protéger leur immense marché unique.

Royal Navy

Mesures d’urgence

Pragmatique, la Commission a publié jeudi des mesures d’urgence pour maintenir, en cas de «no deal», le trafic aérien et le transport routier entre le Royaume-Uni et l’UE pendant six mois, ainsi que l’accès réciproque aux eaux de pêche pour un an.