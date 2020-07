Brexit

Les négociations reprennent à Londres, après une semaine difficile à Bruxelles

Européens et Britanniques vont se retrouver lundi à Londres pour tenter de se mettre d’accord sur les termes du divorce entre le Royaume-Uni et l’UE.

Les négociations entre le Royaume-Uni et l’Europe pour parvenir à un accord commercial post-Brexit reprennent lundi dans la capitale britannique, mais les chances d’arriver à un compromis s’amenuisent, alors que l’échéance fixée par Londres se rapproche.

Les discussions n’ont pour l’instant pas permis de réelles avancées alors que la date butoir approche à grands pas, et avec elle le risque d’un «no deal» dévastateur pour des économies déjà très fragilisées par la pandémie de nouveau coronavirus.

Cette issue fait peur aux entreprises britanniques, qui souhaitent être informées le plus rapidement possible de la possibilité ou non d’un accord, afin de déclencher promptement un coûteux plan d’urgence en cas de «no deal».