Nouvelle-Zélande : Le peuple reconduit triomphalement Jacinda Ardern

Le Parti travailliste devrait recevoir 64 des 120 sièges du Parlement. Ce résultat s’explique grâce aux succès du gouvernement dans la lutte contre la pandémie.

L’opposition concède sa défaite

«Après ce résultat, nous avons un mandat pour accélérer notre réponse et la relance, et nous commencerons demain», a-t-elle dit à des journalistes qui l’interrogeaient sur ses réformes en matière sociale et environnementale. Avant même les résultats définitifs, la cheffe de l’opposition conservatrice a publiquement concédé sa défaite.