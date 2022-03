tendance décoration - Les néons et boules à facettes, nouveaux accessoires déco

Avec la fermeture des bars, restaurants et clubs, les fans de décoration d’intérieur amènent l’atmosphère de ces lieux dans leurs intérieurs. Pour changer des guirlandes lumineuses, deux tendances se démarquent sur les réseaux sociaux.

Les néons

Plus seulement destinés aux enseignes de fast-food et aux paillotes sur la plage, les néons envahissent les intérieurs, que ce soit dans la chambre ou dans le salon. Phrases ou logos, tout est possible. Certaines marques proposent même de personnaliser un message ou un dessin pour un résultat unique.