Hockey sur glace: Les nerfs solides, Ajoie revient à hauteur de Langnau

Jonathan Hazen a marqué le but décisif au début du second tiers pour les Ajoulots.

Ce duel, cet acte IV, revêtait un enjeu de la plus haute importance pour le HC Ajoie. Relancé après son succès remporté trois jours plus tôt à l’Ilfis (3-1) mais toujours mené dans sa série de play-out, il ne pouvait s’autoriser un nouveau faux pas sur sa glace. Ça, les hockeyeurs à la Vouivre en avaient pleinement conscience, eux qui ont d’emblée pris les commandes des opérations. L’ouverture du score de Kevin Bozon, qui arborait le maillot de top scorer pour l’occasion, a alors gonflé un peu plus encore la détermination des joueurs de Porrentruy.