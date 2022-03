Basketball – Les Nets avaient un message à envoyer

Ça rigolait sur le banc des Nets à Philadelphie, jeudi, avec notamment Kevin Durant, à gauche, et Ben Simmons (au centre).

Kevin Durant a eu beau dire le contraire en salle de presse – «ce n’est qu’une victoire de saison régulière, nous n’avons pas gagné le titre ni assuré notre place en play-off» –, il y avait bien plus en jeu, jeudi, à Philadelphie que la nette victoire des Nets contre les Sixers (129-100).

Parce que le microcosme NBA et les joueurs concernés attendaient impatiemment ce choc de la conférence Est depuis cet échange retentissant qui a envoyé la superstar James Harden en Pennsylvanie alors que Ben Simmons a fait le chemin inverse en direction de Brooklyn.

Ce dernier, en civil car pas encore apte à jouer selon la version officielle, a toutefois tenu à accompagner ses camarades dans son ancien chez lui. Parti en froid avec Joel Embiid et fâché avec les fans, l’arrière australien a été accueilli par une bordée de huées. Comme prévu.

Quelques heures plus tard, le public des Sixers s’est finalement retourné contre ses propres joueurs, après une prestation insipide. Intenable lors du 1er quart, Joel Embiid a fini avec 27 points mais 5/17 au tir, soit à peine mieux que son compère James Harden (11 points à 3/17).

L’ex-arrière des Nets a vécu l’enfer, notamment en première mi-temps, lorsqu’il a été défendu par un Kyrie Irving soucieux de marquer son territoire aux quatre coins du parquet (22 points). L’ancien Sixer Seth Curry a ajouté 24 unités et Kevin Durant 24 avec 14 rebonds et 7 assists.

«Ben est comme un frère et on savait qu’il arrivait dans un environnement hostile sans avoir l’opportunité de jouer, a réagi «KD». Nous voulions nous concentrer sur ce qui se passait sur le parquet et pas autour de lui. C’est dur de chanter contre Ben Simmons quand vous perdez d’autant de points.»