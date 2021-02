Basketball : Les Nets coiffent les Clippers

En NBA, Brooklyn a remporté le choc contre Los Angeles grâce à un Irving décisif. Fred VanVleet flambe avec Toronto.

Le duel entre Kawhi Leonard et Kyrie Irving a souri au joueur des Brooklyn Nets (à droite).

Les Nets, d’un rien

Deux jours plus tôt, Brooklyn, imprudent et trop confiant, a laissé passer la victoire à Washington (149-146), après avoir encaissé huit points, dont deux paniers à trois points, en huit secondes. Cette fois, ce sont dix points d’avance qui ont été dilapidés lors des deux dernières minutes, avant que Kyrie Irving n’assure l’essentiel avec deux ultimes lancers francs (124-120).

Le meneur, qui avait enfilé huit pions consécutifs pour mettre les Nets devant dans le money-time, a été l’atout offensif numéro un de son équipe avec 39 points (15/23 aux tirs), la meilleure marque de sa saison. Mais les deux autres stars n’ont pas été en reste: James Harden a réalisé son 50e triple-double en saison régulière (23 points, 14 passes, 11 rebonds) et Kevin Durant a ajouté 28 points (9 rebonds).

«On savait qu’on affrontait une équipe candidate (au titre), donc on voulait faire impression. J’ai la sensation qu’on y est arrivé. Cela vraiment été un effort collectif et c’est ce qu’on devra faire chaque soir», a commenté Irving.

L.A. peut nourrir quelques regrets après avoir mené de douze longueurs en début de match, puis de cinq dans le 4e quart-temps, dans le sillage de Kawhi Leonard (33 pts) et Paul George (26 pts), tandis que Nicolas Batum a brillé pour son retour de blessure (aine) avec 21 points (5/8 à longue distance) et 6 rebonds.

Brooklyn conforte sa 2e place à l’Est et les Clippers partagent désormais la leur, à l’Ouest, avec les Lakers.

Indiana stoppe Memphis

Malcolm Brogdon a également contribué (23 points, 7 passes) et Myles Turner (22 points, 11 rebonds) a encore été très dissuasif en défense, avec cinq contres qui font 75 depuis le début de saison, soit 22 de plus que son second, Rudy Gobert, qui jouait en soirée avec Utah contre Détroit.