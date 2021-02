Le Barclays Center a donc enfin pu accueillir des fans pour admirer les Nets et leur effectif de stars, avec James Harden qui était en mode triple-double (29 points, 11 rebonds et 14 passes) et Kyrie Irving (21 pts). Bruce Brown en a profité pour signer un record de carrière, avec 29 points, pour asseoir la septième victoire de rang des Nets, deuxièmes de conférence Est.