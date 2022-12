Basketball : Les Nets font tomber les Cavaliers grâce à Durant et Irving

Darius Garland et Cleveland ont subi la loi de Kevin Durant et des Nets.

Kevin Durant et Kyrie Irving ont marqué 32 points chacun et les Brooklyn Nets ont porté à neuf leur série de victoires en NBA grâce à une victoire lundi chez les Cleveland Cavaliers (125-117).

Durant dépasse Duncan

Paul George décisif

Les Pistons, bons derniers à l’Est, semblaient pourtant bien partis lorsque ils ont porté leur avance à 14 points à 3:34 de la fin et que les Clippers ont retiré George du parquet. Mais Détroit n’a ensuite réussi que deux lancers francs et Terance Mann a inscrit son premier panier du match pour arracher la prolongation pour les Clippers, qui occupent la quatrième place à l’Ouest.

Le Heat tient bon

A la Nouvelle-Orléans, Naji Marshall a marqué 22 points, le meilleur score de sa carrière, pour mener les Pelicans pourtant privés de joueurs clés à une victoire sur les Indiana Pacers (113-93). Jonas Valanciunas a ajouté 20 points et 12 rebonds et CJ McCollum a réussi 19 points pour les Pelicans, qui ont fait sans Zion Williamson, leur meilleur marqueur, et Brandon Ingram. Le Heat de Miami, qui jouait sans Jimmy Butler et Bam Adebayo, a tenu bon pour battre les Timberwolves du Minnesota (113-110).