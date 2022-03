Basketball : Les Nets gagnent à nouveau grâce à Kyrie Irving

Brooklyn s’est imposé à La Nouvelle Orléans à Charlotte face aux Hornets, mardi en NBA. Cinquième match à 50 points ou plus pour le meneur des Nets.

Terry Rozier (à dr.) est impuissant: Kyrie Irving (à g.) était inarrêtable mardi soir. AFP

Portés par une performance XXL de leur meneur Kyrie Irving, auteur de 50 points, les Nets ont mis fin mardi soir en NBA à une série de quatre défaites consécutives, l’emportant 132-121 à Charlotte face aux Hornets.

Le cinquième match à 50 points ou plus de la carrière de Kyrie Irving permet aux Nets de revenir à un bilan équilibré (33 v. – 33 d.) et de s’accrocher à la 8e place de la conférence Est, synonyme de billet pour le «play-in», un système de barrages d’accession aux play-off – loin toutefois des attentes placées dans l’équipe en début de saison.

«On a commencé le match avec une grande détermination, un excellent plan de jeu et on a joué de manière agressive pendant toute la rencontre. C’est ce qui fait plaisir. On voulait vraiment imposer notre marque tôt dans le match, et c’est ce qu’on a fait ce soir», a commenté Irving, auteur d’un excellent 15/19 au tir, dont 9/12 à trois points.

A ses côtés, Kevin Durant a été plus discret, avec 14 points, et Andre Drummond a inscrit 20 points et pris 14 rebonds.

Prochaine étape pour les Nets: les retrouvailles jeudi avec James Harden, transféré aux Sixers Philadelphie en janvier. «Ça va être un sentiment étrange de jouer contre lui si vite après ce transfert, mais ce sera une soirée formidable à vivre pour tout le monde», a prédit le coach new-yorkais Steve Nash.

Garland fait fort pour les «Cavs»

Autre grosse écurie à l’Est, Milwaukee est de son côté allé s’imposer 142-115 à Oklahoma City, grâce notamment à 39 points de son «Greek Freak» Giannis Antetokounmpo, enchaînant un 5e succès d’affilée qui lui permet de rester 3e d’une Conférence serrée.

A Indianapolis, les Cavaliers de Cleveland se sont pour leur part appuyés sur leur meneur Darius Garland, auteur de 41 points – son meilleur total en carrière – et 13 passes décisives, pour l’emporter 127-124. Avec un bilan de 38 v. – 27 d., les Cavs restent de solides 6es, la dernière place offrant une qualification directes pour les play-off.

Les leaders gagnent à l’Ouest

Côté Conférence Ouest, les trois leaders ont imité les Nets et de nouveau goûté à la victoire mardi. Toujours privés de Chris Paul (blessé) et de Devin Booker (protocole Covid), les Phoenix Suns ont rebondi après leur défaite de dimanche face aux Bucks et ont battu le Magic à Orlando 102-99, grâce notamment à 21 points et 19 rebonds de leur pivot Deandre Ayton.

Deuxièmes de la Conférence, et défaits à Houston dimanche, les Grizzlies ont quant à eux écarté à domicile les Pelicans de La Nouvelle-Orléans 132-111, avec 24 points de leur star Ja Morant.

Enfin, les Golden State Warriors, à la peine notamment depuis la blessure de Draymond Green, absent depuis début janvier, ont mis fin à une série de cinq défaites consécutives en battant à domicile les Los Angeles Clippers 112-97, avec 20 points de Klay Thompson et 15 de Stephen Curry (à 1/6 à 3 points seulement).

Les résultats NBA. Matches de mardi: Golden State – LA Clippers 112–97. Oklahoma City – Milwaukee 115–142. Charlotte – Brooklyn 121–132. Indiana – Cleveland 124–127. Orlando – Phoenix 99–102. Memphis – La Nouvelle-Orleans 132–111.