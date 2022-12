Basketball : Les Nets passent à dix de suite

En battant les Hawks (sans Capela) 108-107, l’équipe de Brooklyn continue sur sa vague de succès, dont six à l’extérieur. Les Bucks, eux, ont chuté face aux Bulls de Chicago.

Kevin Durant (26 points) a pris le dessus sur John Collins et les Hawks. AFP

En battant les Atlanta Hawks 108-107, les Brooklyn Nets ont engrangé une dixième victoire d’affilée, tandis que les Bucks ont chuté face aux Chicago Bulls (119-113), mercredi en NBA, lors d’une soirée également marquée par l’expulsion de trois joueurs lors du match Détroit-Orlando.

Face aux Hawks privés des services de leur meilleur rebondeur Clint Capela, de De’Andre Hunter et de leur meilleur marqueur Trae Young, les Nets ont pu bénéficier d’un bondissant Kyrie Irving qui a marqué 15 de ses 28 points dans le quatrième quart-temps et, bien sûr, de Kevin Durant qui a ajouté 26 points pour mener leur formation à cette dixième victoire consécutive, dont six à l’extérieur. Cela n’était plus arrivé depuis 2006 à la franchise de Brooklyn, qui se trouvait alors dans le New Jersey, à une époque où l’actuel coach Jacque Vaughn jouait pour les Nets.

‹‹Après quelques années de hauts et de bas, cela fait du bien de trouver un peu de stabilité, de gagner des matches et de s’amuser en cours de route.›› Kevin Durant, Brooklyn Nets, 16 rebonds et 8 passes décisives

«Après quelques années de hauts et de bas, cela fait du bien de trouver un peu de stabilité, de gagner des matches et de s’amuser en cours de route», a déclaré Kevin Durant, qui a également pris 16 rebonds et offert 8 passes décisives. Irving, lui, a réussi 5 tirs primés sur 11 tentés, tout en offrant 8 passes et en prenant 5 rebonds, tandis que Nic Claxton a ajouté 17 points pour les Nets.

Les Bucks pour leur part ont chuté après leur défaite, après prolongation, face aux Bulls, qui ont résisté à une performance de 45 points et 22 rebonds de Giannis Antetokounmpo.

Zion Williamson, qui a inscrit le dernier lancer franc de la victoire à 4 secondes de la fin, a permis, notamment avec ses 43 points, à la franchise de La Nouvelle-Orléans de l’emporter face aux Minnesota Timberwolves (119-118), qui subissent une quatrième défaite d’affilée.

À Miami, les Lakers ont perdu 98-112 face au Heat de Jimmy Butler (27 pts) et Bam Adebayo (23 pts, 14 rebonds). LeBron James, qui a marqué 27 points, pris 9 rebonds et offert 6 passes, disputait son 1393e match en carrière, soit le 10e meilleur total de l’histoire de la ligue, juste devant Tim Duncan.

Bagarre générale

Enfin, les Pistons, qui restaient sur six défaites d’affilée, ont repris de l’air en battant le Magic 121-101. Cette partie a été marquée par une bagarre générale et trois expulsions du Français Killian Hayes, de Moe Wagner et d’Hamidou Diallo qui devraient être suspendus lors de leur prochaine rencontre.