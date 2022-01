Basketball – Les Nets remportent le choc de la Conférence Est de NBA

James Harden et Kevin Durant peuvent bien jubiler: ils ont régalé mercredi soir.

Brooklyn, avec son «Big3» Kevin Durant/James Harden/Kyrie Irving enfin reconstitué et performant, a fait la loi chez le leader Chicago, remportant le duel au sommet de la conférence Est, mercredi en NBA, pendant qu’à l’Ouest les Lakers chutaient à Sacramento.

Le choc entre les Bulls et les Nets promettait beaucoup. Il n’en fut rien, tant le dauphin s’est fait requin, faisant vivre un enfer à sa proie de l’Illinois (138-112). Associées pour la deuxième fois de la saison – Kyrie Irving, non vacciné, n’ayant réintégré les Nets que la semaine passée pour les matches à l’extérieur –, les trois stars de l’équipe ont enfin justifié leurs salaires.

Durant a été clinique (27 pts, à 70% de réussite aux tirs, 9 passes), Harden, nullement gêné par une hyper-extension du genou gauche subie mardi, a régalé (25 pts, 16 passes, 7 rbds). Et si Irving (9 pts, 4 rbds, 3 passes) n’a pas forcément étincelé, sa présence à monopolisé l’attention adverse.

Les Hawks en perdition

Chicago voit son avance se rétrécir (27-12) devant Brooklyn (26-14) et Miami, qui a conforté sa 3e place, fort d’un 8e succès en dix matches (115-91) chez des Hawks qui sont en perdition (12es). Et ce sans Jimmy Butler (cheville) ni Bam Adebayo (pouce).

Comme souvent dans ces cas-là, l’assassin habite au 21 (pts) du côté de Miami, Tyler Herro frôlant de surcroît le triple-double (11 passes, 9 rbds). Et comme plus souvent encore, les Floridiens se sont appuyés sur leur âpre défense, limitant l’adresse d’Atlanta à 29% aux tirs derrière l’arc dont ils ont abusé. Symbole de ces insuffisances, Trae Young, orfèvre resté à quai (15 pts, 5 passes), a manqué de combativité.

Avec ce troisième revers consécutif, les Hawks, méconnaissables finalistes de la conférence Est l’an passé, végètent à la 12e place et voient Washington (9e), Boston (10e) et New York (11e) creuser l’écart. Atlanta était toujours privé de Clint Capela (en délicatesse avec une cheville).