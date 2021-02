Basketball : Les Nets surfent sur la vague du succès

La franchise de Brooklyn poursuit son épopée victorieuse, avec désormais huit succès de rang. Dernière victime en date: le Magic d’Orlando, écrasé 129-92 jeudi soir.

Les Brooklyn Nets poursuivent leur épopée victorieuse, avec désormais huit succès de rang, après avoir écrasé jeudi soir 129-92 le Orlando Magic. Brooklyn connaît sa plus longue série de victoires depuis 2006 et remporte son sixième match sans Kevin Durant, souffrant toujours du tendon d’Achille. Les Nets remportent ainsi leur victoire la plus éclatante de la saison, avec 61% de réussite au tir sur les trois derniers quarts temps.