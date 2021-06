grève des femmes (Ge) - Les nettoyeuses de la Ville veulent des actes concrets

Les Verts épinglés

L’enjeu est de taille: ces travailleurs, majoritairement des femmes, gagnent aujourd’hui 48’094 francs par an, selon la CCT qui régit leur activité, calcule Merita Elezi, secrétaire syndicale au SIT. S’ils redevenaient des employés municipaux, comme c’était le cas avant 2008, ils percevraient en moyenne un salaire de 67’923 francs par an (classe A, annuité 7). Les manifestantes, soutenues par le PS et Ensemble à Gauche, reprochent particulièrement aux Verts et à leur conseiller administratif Alfonso Gomez d’avoir «retourné leur veste» et de soutenir aujourd’hui un projet minimaliste.