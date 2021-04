Coronavirus : Les Neuchâtelois de 65 ans et plus auront accès aux vaccins dès le 12 avril

Le canton de Neuchâtel entend tenir son objectif annoncé le 18 janvier dernier, soit vacciner 90'000 personnes d’ici fin juillet. Les inscriptions pour la nouvelle tranche d'âge seront ouvertes le 6 avril sur la plateforme en ligne.

Pour cette nouvelle tranche d’âge 65 ans et plus, la première dose sera administrée dès le 12 avril dans le canton de Neuchâtel. Image d’illustration.

Alors que l’Etat de Genève a annoncé jeudi l’ouverture d’un centre de vaccination à Palexpo et que les Vaudois entre 65 ans et plus peuvent s’inscrire pour la vaccination depuis lundi, les Neuchâtelois pourront, eux, s’annoncer à partir de mardi prochain, a annoncé jeudi le Canton via un communiqué. Pour cette nouvelle tranche d’âge, la première dose sera administrée dès le 12 avril. Selon l’Etat, ce sont près de 12'000 rendez-vous pour une première dose de vaccin qui seront progressivement agendés jusqu’à la fin du mois dans les centres cantonaux de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. Les plages de rendez-vous seront ensuite ouvertes de manière régulière en tenant compte de l’approvisionnement en vaccins.