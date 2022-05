Votations cantonales: Les Neuchâtelois doivent dire s’ils veulent taxer plus les riches

Cour des comptes aussi au menu

Les Neuchâtelois doivent aussi décider le 15 mai s’ils veulent instaurer, à l’instar de Vaud et Genève, une Cour des comptes dans le canton. Celle-ci, proposée à l’initiative du Centre, serait chargée d’assurer le contrôle financier de l’Administration cantonale, des communes, des institutions publiques et des organismes privés subventionnés par l’État. But des initiants: en finir avec l’image de «mauvaise gestion» qui colle au canton.

Le Conseil d’État, le Grand Conseil, l’Association des communes neuchâteloises (ACN) et tous les partis s’opposent à l’initiative et soutiennent le contre-projet, qui renforce la loi sur les subventions et qui rend le Contrôle cantonal des finances plus autonome et indépendant.