Les élections cantonales neuchâteloises se déroulent ce dimanche. Getty Images

Le Conseil d’État et le Grand Conseil neuchâtelois vont-ils changer de couleur lors de la prochaine législature 2021-2025? Les citoyens se rendent aux urnes ce dimanche. Pas moins de 21 candidats sont lice pour une place au Conseil d'État. Avec le retrait de deux élus socialistes sur trois – Monika-Maire Hefti et Jean-Nat Karakash –, les libéraux-radicaux ont l’intention de s’emparer de la majorité au gouvernement. Les formations écologistes, en forte progression en Suisse romande, comme en témoignent les résultats des élections communales vaudoises en mars dernier, pourraient venir jouer les trouble-fête en cassant le duopole PS-PLR.

À droite, quatre candidats sont en lice, dont les sortants Alain Ribaux et Laurent Favre. À gauche, le Parti socialiste présente trois candidats, dont le sortant Laurent Kurth, Florence Nater et le conseiller communal de Val-de-Travers Frédéric Mairy. Les Verts, eux, proposent un seul candidat: le député Roby Tschopp.

Les Vert’libéraux, un parti qui progresse dans le canton et qui a remporté un fauteuil au Conseil communal de Neuchâtel, lancent deux femmes dans la course: la députée Mireille Tissot-Daguette et la conseillère générale de La Chaux-de-Fonds Brigitte Leitenberg.

Le Centre et l’UDC présentent chacun un candidat. La gauche de la gauche propose quatre candidates et candidats pour le POP et trois pour SolidaritéS. Enfin, les deux listes indépendantes, le Vote Blanc et Apéro pour tout le monde, présentent chacune un candidat.

Éviter un gouvernement 100% masculin

L’autre enjeu de l’élection au Conseil d'État neuchâtelois est la conservation du seul siège féminin laissé vacant par la socialiste Monika Maire-Hefti. Depuis Monika Dusong en 1997, la première femme qui a accédé au Conseil d'État, Neuchâtel a toujours eu une présence féminine au gouvernement. La socialiste Florence Nater part avec les faveurs de la cote. Les libéraux-radicaux, eux, présentent une femme: Crystel Graf. Pour assurer un siège féminin, les candidates devront être placées devant leurs collègues masculins.

En cas de ballottage, le second tour de l’élection au gouvernement neuchâtelois est programmé le 9 mai.

Grand Conseil: 525 candidats