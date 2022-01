Climat : Les neuf dernières années sont parmi les dix plus chaudes

Selon l’Agence nationale océanique et atmosphérique américaine, les dernières années ont été particulièrement chaudes sur la planète.

Les neuf dernières années font partie du «top 10» des années les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre, et 2021 se place au sixième rang, selon le rapport annuel d’une agence scientifique américaine de référence, publié jeudi. «Les neuf années allant de 2013 à 2021 font partie des dix années les plus chaudes enregistrées», a déclaré l’Agence nationale océanique et atmosphérique américaine (NOAA) en rendant publiques ces données, qui soulignent une fois encore l’ampleur du réchauffement climatique.