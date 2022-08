Les New-Yorkais font la queue pour déguster un suprême

Il est 11 heures, des dizaines de personnes piétinent sur Lafayette Street. Un employé de la boulangerie qui porte le nom de cette artère du quartier de NoHo distribue des rafraîchissements aux courageux qui défient la chaleur estivale. À midi, seule une centaine d’entre eux auront le privilège d’acheter un suprême. Cette viennoiserie fait courir tout New York. Il s’agit d’un escargot en pâte feuilletée, semblable à celle d’un croissant, fourré à la crème pâtissière et rehaussé d’un glaçage, comme un éclair. L’établissement le propose en deux saveurs: chocolat et celle du mois. Il y a eu pistache ou spritz aux baies roses. En août, c’est crème à la pêche.