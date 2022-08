Jetons numériques : Les NFT cherchent leur place dans le monde de l’art

Malgré l’odeur de soufre qui plane sur le monde des cryptomonnaies, certains investisseurs et expérimentateurs tentent d’introduire les NFT – des jetons numériques basés sur la même technologie que les cryptomonnaies – dans le monde des galeries d’art et des musées. Découper virtuellement un tableau en petits carrés, associés chacun à un NFT : c’est ce que propose Artessere, une entreprise créée par Anaida Schneider, une ancienne banquière du Liechtenstein.

Chaque NFT, sorte de certificat de propriété électronique, est vendu de 100 à 200 euros (entre 96 et 192 francs), ce qui permet, selon cette dernière, de «démocratiser l’art». «Tout le monde n’a pas 100’000 dollars (quelque 95 867 francs), ou un million, à investir. D’où cette idée de créer une espèce de fonds mutuel» permettant d’investir sur une œuvre bien réelle, en s’appuyant sur la technologie de la «blockchain», a-t-elle indiqué à l’AFP.

Les «blockchains», ou chaînes de blocs, sont des sortes d’immenses registres numériques partagés entre une multitude d’utilisateurs, sans autorité centrale et réputés infalsifiables. Elles ont été rendues célèbres par les cryptomonnaies, qui s’appuient sur cette technologie.

Plus-value partagée

Artessere a démarré l’an passé et propose des œuvres, de représentants de l’art soviétique non conformiste, comme Oleg Tselkov (1934 – 2021) et Shimon Okshteyn (1951-2020). Selon Anaida Schneider, Artessere prévoit de garder les tableaux une dizaine d’années au maximum avant de les revendre sur le marché.