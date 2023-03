Les NFT ne sont plus une priorité pour Mark Zuckerberg

La maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp revoit ses priorités. Le groupe Meta a fait savoir qu’il abandonnait «pour l’instant» ses efforts autour des NFT . «Quelques nouvelles concernant les produits: dans l’ensemble de l’entreprise, nous examinons attentivement nos priorités afin de mieux les cibler. Nous mettons fin aux objets de collection numériques (NFT) pour l’instant afin de nous concentrer sur d’autres moyens de soutenir les créateurs, les personnes et les entreprises», a tweeté Stephane Kasriel, directeur Fintech et Web3 de Meta.

Dans les semaines à venir, il ne sera ainsi plus possible de partager des NFT sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. L’an passé, Meta avait introduit la possibilité aux utilisateurs de son app de partages d’images et de messagerie de publier et de vendre des jetons non fongibles (NFT), avant de l’étendre à Facebook.